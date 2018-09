Zum ersten Mal: „Hotspot Temeswar“

Dienstag, 25. September 2018

Foto: Zoltán Pázmány

Zu einer Podiumsdiskussion „Hotspot Temeswar – Motor und Modell der wirtschaftlichen Entwicklung in Rumänien“ haben die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, das DeBizz-Magazin und der Wirtschaftsclub Temeswar vergangener Woche in der Calpe-Galerie eingeladen. Der Beitrag der Behörden zur Unterstützung privater Unternehmen, Maßnahmen, um den Arbeitskräftemangel zu überbrücken, Infrastrukturinvestitionen sowie das Thema Temeswar – Kulturhauptstadt Europas 2021 waren die wichtigsten Gesprächspunkte. Die Gesprächsrunde wurde von Raimar Wagner von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Hermannstadt moderiert. Zum Schluss sind auch die Preise des „DeBizz“ vergeben worden. Einen längeren Beitrag lesen Sie in der nächsten BZ. (scn)