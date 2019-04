Mittwoch, 24. April 2019

Politik heißt auch Bildung, Kultur, Wirtschaft und Soziales. Vor Kurzem besuchte der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț das „Medizinische Zentrum für Kinder und Jugendliche ´Cristian Șerban´“ in Busiasch. Anwesend war auch Marie Luise Thüne von der NGO „Luftfahrt ohne Grenzen“, die zu Ostern Spenden für Kinder in Not überbrachte. Im Bild (v.l.n.r.): Ovidiu Ganț, Zentrumsleiterin Prof.Dr. Margit Șerban und Marie Luise Thüne. (st) Foto: privat