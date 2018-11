Schriftsteller trafen sich

Donnerstag, 01. November 2018

Foto: DFBB

In der Zeitspanne 26. - 28. Oktober fand in Frankfurt am Main die Jahrestagung des Internationalen P.E.N. - Zentrum der Exilschriftsteller, Sektion deutschsprachige Ländern e.V., unter dem Motto „Interkulturelle Literatur im Schmelztiegel der deutschen Sprache - Lebensweltliche Erfahrung und literarische Umsetzung in Werken von Autorinnen und Autoren, die in die Bundesrepublik Deutschland eingewandert sind“, statt. Mehr darüber in einer den nächsten Ausgaben der „Banater Zeitung“. Ein Gruppenfoto vom letzten Tag der Jahrestagung. V.l.n.r.: Erwin Josef Țigla, Horst Samson, Ilse Hehn, Marius Koity, Hans Bergel, Kira Jorgoveanu-Mantsu, Hellmut Seiler, Iris Wolf, Edith Ottschofski, Balthasar Waitz und Traian Pop. (BZ)