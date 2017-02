100 Schiffe stecken im Eis auf der Donau

Dienstag, 14. Februar 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Der Schiffsverkehr auf der Donau ist von Brăila flussaufwärts seit mehr als einem Monat gesperrt: Die Verwaltung der Unteren Donau mit Sitz in Galatz/Galaţi (AFDJ) hat bekanntgegeben, dass ihr Eisbrecher „Perseus“ nicht mehr eingesetzt werden kann, um eine Fahrtrinne freizuhalten. Somit stecken auf diesem Abschnitt 100 Schiffe der verschiedensten Art fest. Die Reeder – rumänische und ausländische Firmen – haben sich mit einem Gesuch an die Regierung gewendet: Mannschaften und Waren sind in Gefahr.