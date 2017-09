2,3 Millionen Schüler haben Schuljahr begonnen

Dienstag, 12. September 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Unter gemischten Vorzeichen haben gestern die 2,3 Millionen Schüler das Schuljahr 2017 - 2018 begonnen. In der Vorschulklasse sind 165.000 Kinder eingeschrieben, im Kindergarten 400.000 und in der fünften Klasse 170.000. Das Schuljahr hat eine Woche früher begonnen als bisher, es dauert bis zum 16. Juni 2018 und umfasst 35 Wochen, das sind 167 Arbeitstage. Probleme, die nur schleppend gelöst werden und die sich von einem Schuljahr zum anderen hinziehen, sind vielerorts nicht entsprechende Schulgebäude sowie die leidige Angelegenheit der mangelnden Schulbücher, in der weiter experimentiert wird.