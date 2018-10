29. Auflage des Festivals für zeitgenössische Dramatik

Von: Elise Wilk



Montag, 29. Oktober 2018

Kronstadt- Am Freitag, dem 2. November, startet die 29. Auflage des Festivals für zeitgenössische Dramatik am Kronstädter Dramentheater „Sică Alexandrescu“. Auf dem Programm stehen Aufführungen aus Bukarest, aber auch aus Ungarn, Griechenland, der Ukraine, Georgien und der Republik Moldau. Das Festival wird mit der Produktion “Stage Dogs”des Bukarester Act-Theaters, mit Marcel Iureș und Florin Piersic Jr. eröffnet.

Am letzten Tag des Festivals, dem 11. November, wird die Vorstellung gezeigt, die im Vorjahr den großen Preis des Festivals erhalten hat: „In deinen zauberhaften Augen“, eine Dramatisierung nach Gib Mihăescu, eine Produktion des Nationaltheaters „Mihai Eminescu“ aus Chișinău. Eine Eintrittskarte kostet zwischen 50 und 75 Lei. Die Tickets kann man online unter der Adresse www.biletebrasov.ro bestellen oder an der Theaterkasse kaufen. Mehr Infos und das komplette Programm unter www.teatrulsicaalexandrescu.ro.