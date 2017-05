Abstiegskampf in 1. Liga

Montag, 22. Mai 2017

Der 11. Spieltag der Absteigergruppe in der 1. Liga hatte es in sich: Ausschließlich Heimsiege gab es in dieser Runde und der Kampf um den Klassenerhalt spitzt sich immer weiter zu. Nachdem Poli in einer vorgezogenen Partie 1:3 bei Concordia Chiajna unterlag, endeten alle drei am Wochenende ausgetragenen Spiele 1:0 für die Gastgeber. So holte Pandurii Târgu Jiu wichtige Punkte beim Sieg über ASA Neumarkt und zog in der Wertung mit Concordia Chiajna und Poli Temeswar gleich. (st)