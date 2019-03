Abstufung dreier Nuancen von Grau“

Verlag danube books gab Roman neu heraus

Donnerstag, 14. März 2019

Ulm/Reschitza (ADZ) – Eine junge Frau befindet sich auf der Flucht, fühlt sich verfolgt und in die Enge getrieben. Überall stößt sie auf Menschen, die sie scheinbar bedrohen und ihr Angst machen. Doch allmählich kann sie dieser Angst Grenzen setzen und sich letztlich sogar davon befreien. Diese Geschichte einer Traumatisierung und ihrer Überwindung erzählt Romanautorin Kristiane Kondrat vor dem Hintergrund ihrer Lebenserfahrung während der kommunistischen Diktatur in Rumänien. Der Roman „Abstufung dreier Nuancen von Grau“ der in Reschitza geborenen Autorin ist in diesem Jahr vom Verlag danube books in Ulm neu herausgegeben worden.



Kristiane Kondrat, mit richtigem Namen Aloisia Bohn, wurde 1938 in Reschitza, im Banater Bergland, geboren. Nach dem Studium der Germanistik und Rumänistik in Temeswar arbeitete sie als Deutschlehrerin und Kulturredakteurin der „Neuen Banater Zeitung“. 1968 erschien ihr Gedichtband „Regenbogen“ im Jugendverlag Bukarest. Die „Schubladenliteratur“, die im damaligen Rumänien nicht veröffentlicht werden durfte, kam auf Umwegen nach Deutschland, darunter das Material für den Roman „Abstufung dreier Nuancen von Grau“, der erstmals 1997 veröffentlicht worden und seit Langem vergriffen ist. Die Autorin lebt seit 1973 in Deutschland.



Kristiane Kondrat war unter anderem als freiberufliche Kulturjournalistin für die „Süddeutsche Zeitung“ tätig. 2011 wurde sie mit dem Förderpreis der Cité der Friedenskulturen (Lugano) für Lyrik ausgezeichnet, 2017 erhielt sie den Publikumspreis für Lyrik 2017 der Zeitschrift „Spiegelungen“. Der Roman wird heute (am 14. März) im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm, am 9. Mai im Haus des deutschen Ostens in München und am 19. November in der Stadtbücherei Augsburg vorgestellt.