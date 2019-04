Achte Universität im Bunde

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 04. April 2019

Hermannstadt – Eine neue Partnerschaft im Forschungsbereich hat die Lucian-Blaga-Universität in Hermannstadt/Sibiu unlängst mit dem Verein Cluj IT Cluster in Klausenburg/Cluj-Napoca mit dem Zweck geschlossen, die Leistung der Innovation und im IT-Bereich Rumäniens zu stärken und die Entwicklung der von den Partnern der Gruppe durchgeführten Digitalisierungsprojekte zu unterstützen.



„Die Lucian-Blaga-Universität arbeitet aktiv an der Schließung neuer Partnerschaften zum Geschäftsmilieu. Über dieses Kooperationsmodell führen wir mehrere Projekte durch und verfügen auch über die für neue Partnerschaften notwendigen Ressourcen. Dieses Bedürfnis besteht unsererseits sowohl im Forschungsbereich als auch infolge der strukturellen Änderungen auf dem Arbeitsmarkt“, so Dr. Claudiu Kifor, Prorektor der ULBS.



Der Universitätleitung zufolge schenkt die Mehrheit der Menschen weltweit immer mehr Aufmerksamkeit dem Phänomen der Digitalisierung, was der Erforschung ihrer Herausforderungen und Möglichkeiten immer mehr an Bedeutung zumisst.



Durch die Aufnahme der nun achten Universität wird der Cluj IT Cluster zu einer in Rumänien einmaligen Initiative mit einer stetig anwachsenden Gemeinschaft. Der 2012 gegründete Verein zählt zurzeit über 70 Mitglieder, darunter Universitäten und Forschungsinstitute sowie über 50 IT-Unternehmen mit Tausenden Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von über 100 Millionen Euro.