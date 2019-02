ADR Zentrum stellt sich in Bukarest vor

Von: Cristiana Scărlătescu



Mittwoch, 20. Februar 2019

Bukarest – Am morgigen Donnerstag wird um 18 Uhr im Schillerhaus (Str. Batiștei 15) die Ausstellung „Begegnungen“ eröffnet. Die in Zusammenarbeit mit der Agentur für Regionale Entwicklung Zentrum Siebenbürgen (ADR Centru) veranstaltete Ausstellung soll durch Informationen und Bilder die Tätigkeit der Agentur und die europäische Regionalentwicklung darstellen. Zur Eröffnung spricht Dr. Birgit Schliewenz, Vertreterin in Karlsburg/Alba Iulia der Staatskanzlei des Bundeslandes Brandenburg für Fragen der bilateralen Partnerschaft mit der Agentur ADR Centru.

Die Vernissage der Ausstellung fand erstmals im September 2018 in Karlsburg statt, danach wurde sie auch in Bukarest gezeigt und sie wird ab dem 10. März 2019 in der rumänischen Botschaft in Berlin und ab dem 20. März in der Landesvertretung Brandenburg in Brüssel zu besichtigen sein.

Die Ausstellung kann täglich zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden.