Alles „elektro“ oder was?

Beim Kostenvergleich zwischen Elektroautos und klassischen Pkw halten sich die Unterschiede in Grenzen

Von: Vlad Popa



Montag, 01. Oktober 2018

In das Tesla Model X passen die Familie, der halbe Haushalt und bestimmt noch ein kleiner Hund hinein. Foto: www.tesla.com/presskit Der bekannte Waffenhersteller Kalashnikov stellte sein Können unter Beweis und zeigte im August das Elektro-Konzeptfahrzeug CV-1. Foto: en.kalashnikov.media In Hermannstadt gibt es Ladestationen auf dem Parkplatz an der 90er Kaserne und des Supermarktes Kaufland am Mühlberg/Șoseaua Alba Iulia.