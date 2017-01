ANAF-Chef Dragoş Doroş ist zurückgetreten

Samstag, 14. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Fiskus-Chef Dragoş Doroş hat am Freitagmorgen seinen Rücktritt angekündigt. Für die Nachrichtenagentur Mediafax erklärte Doroş, es sei „normal, dass bei einem Führungswechsel neue Leute eingesetzt werden“. Er gehe nicht wegen des kürzlich losgetretenen Skandals um das Haushaltsloch, sondern es ändere sich einfach das Führungsteam und es sei seine Entscheidung gewesen. Weiter sagte Doro{, dass die Abschaffung des Steuerformulars 088 in die Zuständigkeit des nächsten ANAF-Vorsitzenden fallen werde.



Am Donnerstag hatte Finanzminister Viorel Ştefan angekündigt, die Tätigkeit der ANAF-Führung aufgrund niedriger Einnahmen zu untersuchen. Doroş war seit März 2016 ANAF-Vorsitzender.