Angezündete Obdachlose: Täter geschnappt

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Der mutmaßliche Täter des letzte Tage erfolgten Brandanschlags auf zwei Obdachlose in Galatz ist geschnappt worden. Wie die Galatzer Staatsanwaltschaft bekanntgab, ist der dringend Tatverdächtige am Dienstag festgenommen worden, er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, da die Staatsanwälte aufgrund der Schwere der Tat (vorsätzlicher Mordversuch) Untersuchungshaft für ihn beantragt haben. Die Galatzer Staatsanwaltschaft geht aufgrund ihrer bisherigen Erkenntnisse von einem Einzeltäter aus.