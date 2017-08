Anzeige gegen Gigi Becali wegen Beleidigung

Donnerstag, 31. August 2017

Bukarest (ADZ) - Die Landesverwaltung der Haftvollzugsanstalten (ANP) will Anzeige gegen den 2015 auf Bewährung aus der Haft entlassenen Fußballclub-Besitzer Gigi Becali erstatten – und zwar wegen Beamtenbeleidigung und Erpressung. Der rechtliche Schritt der ANP erfolgt, nachdem Becali jüngst in einem TV-Gespräch damit geprahlt hatte, der Leiterin der Haftvollzugsanstalt Jilava mehrmals per SMS gedroht zu haben, weil diese seinem vor Ort inhaftierten Cousin keinen Ausgang genehmigt.