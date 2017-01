Arbeitsministerin Vasilescu kündigt Mietsbeihilfe an

Dienstag, 17. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Arbeitsministerin Lia Olguţa Vasilescu (PSD) hat in einem Facebook-Eintrag Mietsbeihilfe für Arbeitnehmer angekündigt, die jobbedingt den Wohnort wechseln. In welcher Höhe besagte Förderung ausfallen könnte oder welche sonstigen Kriterien der Antragsteller noch erfüllen muss, teilte Vasilescu nicht mit, sondern stellte lediglich klar, dass ihr Ressort zurzeit bereits an der einschlägigen Verordnung arbeite und die Regierung letztere voraussichtlich noch diese Woche billigen werde.