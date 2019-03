Aufführungen zum Internationalen Tag des Puppenspiels

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 20. März 2019

Szene aus "Der Zauberer von Oz" Foto: Merlin

Temeswar – Den Internationalen Tag des Puppenspiels begeht das Merlin-Theater für Kinder und Jugendliche am Donnerstag, dem 21. März. Zu diesem Anlass präsentiert das Ensemble des Merlin-Theaters zwei Vorstellungen und organisiert eine kreative Werkstatt für Kinder.



Ab 10 Uhr wird das Stück „Däumelinchen“ nach Hans Christian Andersen in der Regie von Alina Hiristea aufgeführt. Für das Bühnenbild zeichnet Krisztina Nagy, wobei die Musik Daniel Simion zur Verfügung stellt. Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht. Das zweite Theaterstück, das am Donnerstag, ab 18 Uhr, auf der Bühne des Merlin-Theaters aufgeführt wird, ist „Der Zauberer von Oz“ in der Regie von Miruna Radu, zur Musik von Ilie Stepan. Für das Bühnenbild ist Zsolt Fehervari zuständig, für das Lichtdesign zeichnet Ştefan Iordănescu. Am selben Tag steht im Foyer des Theaters ein kreativer Workshop auf dem Programm. Ab 11 Uhr sollen die interessierten Kinder unter Anleitung der Merlin-Mitarbeiter Gestalten und Masken entstehen lassen.



Das Merlin-Theater feiert in diesem Monat gleich drei Jubiläen. Am heutigen 20. März wird der Welttag des Kinder- und Jugendtheaters, am 21. März der Internationale Tag des Puppenspiels und am 27. März der Welttheatertag begangen.