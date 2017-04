Aus der Banater Post

Verein der Freunde der Lenauschule plant Erinnerungsbuch zum 150. Jubiläum der Schule

Dienstag, 25. April 2017

Traditioneller Ausflug der Abiturklassen nach Klausenburg (hier 1983) mit „Boss“ Erich Pfaff. Foto: Helmut Kammer

Im Jahr 1870 wurde die „Königlich ungarische Oberrealschule“ in Temeswar gegründet. Anlass für den Verein der Freunde der Lenauschule, in einem Jubiläumsband Faktisches zur Schule, aber auch die gesammelten Erinnerungen ehemaliger Schüler zu präsentieren. Nur noch wenige Zeitzeugen können über die ersten Nachkriegsjahre der Schule Auskunft geben, die in damals schwierigen Zeiten die fast verlorene Identität der Deutschen in Temeswar und darüber hinaus wieder entstehen ließ. In wechselvollen Jahren mit fragilen politischen Verhältnissen war die Lenauschule ein lebenserhaltender Mikrokosmos der deutschen Minderheit. Lehrerpersönlichkeiten prägten Generationen von Schülern. Sie wirken noch heute nach und verbinden selbst Lenauschüler, die sich an der Schule gar nie begegnet sind.

Dieser Atmosphäre nachzuspüren und sie zu erfassen, haben wir uns als Geburtstagsgeschenk an unsere Schule zur Aufgabe gemacht. Dazu benötigen wir die Hilfe aller ehemaligen Lenauschüler, Lehrer oder sonstwie Beteiligten, die bereit sind, ihre verborgenen Schätze – Fotos oder Objekte aus der Schulzeit – und ihre Erinnerungen zu teilen. Als kleines Hilfsmittel haben wir auch einen Fragebogen erstellt, der auf unserer Homepage www.lenauschule.eu abgerufen werden kann. Fotos und sonstige Dokumente können Sie uns als Scan schicken, gegebenenfalls können auch wir die Originale digitalisieren und Ihnen wieder zurückschicken. Ihre Erinnerungen (Anekdoten, Begebenheiten, Erlebnisse mit bestimmten Lehrern) können Sie schriftlich verfassen oder auch als Audiodatei an uns schicken. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter verein@lenauschule.eu (Franz Quint) oder unter kulturzentrum@banater-schwaben.de (Halrun Reinholz).

Am 11. November 2017 findet in Adelsried bei Augsburg wieder ein großes Lenautreffen statt. Wir hoffen auf rege „Sammeltätigkeit“, denn beim Treffen wollen wir schon einen kleinen Appetithappen zum Jubiläumsband präsentieren. Darum: Stöbern Sie in abgestellten Kartons und Fotoalben, aber vor allem in ihrem Gedächtnis! Lassen Sie Ihre Schulzeit für einen kurzen Moment wieder lebendig werden! Und: Kommen Sie am 11. November zum Lenautreffen nach Adelsried! Vielleicht hilft ein Schwatz mit ehemaligen Kollegen dem Gedächtnis ja auf die Sprünge.

Halrun Reinholz