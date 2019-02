Ausbreitung der Schweinepest in 19 Landkreisen

Dienstag, 05. Februar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Schweinepest hat derzeit 19 Landkreise erreicht mit 1137 Herden in 302 Ortschaften, davon 19 in Gewerbebetrieben. In zwei weiteren Kreisen wurden erkrankte Wildschweine registriert, informiert die Nationale Behörde für Veterinärmedizin und Lebensmittelsicherheit ANSVSA. Verteilung Herde Hausschweine/infizierte Wildschweine: Sathmar/Satu Mare (2/50), Bihor (52/2), Sălaj (1/17), Tulcea (573/116), Brăila (104/3), Konstanza (91/5), Ialomița (125/126), Galatz (17/10), Călărași (102/40), Giurgiu (26/21), Teleorman (9/441), Argeș (1/0), Alt/Olt (6/2), Bistritz-Nassod/Bistrița-Năsăud (0/3), Timiș (2/0), Arad (1/0).