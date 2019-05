Außenminister will Abberufung von Maior

Freitag, 10. Mai 2019

Bukarest (ADZ) – Außenminister Theodor Mele{canu (ALDE) hat am Mittwoch bei Staatschef Klaus Johannis offiziell die Abberufung des rumänischen Botschafters in den USA und früheren Chefs des Inlandsgeheimdienstes SRI, George Maior, beantragt. Der Antrag beruhe auf einer einschlägigen Empfehlung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Senats und auch auf dem eigenen Fazit des Auswärtigen Amtes nach einer „Analyse“ der Tätigkeit von Botschafter Maior, sagte Meleșcanu dem Sender Antena 3. Dazu in Hermannstadt befragt, sagte Staatschef Johannis, er werde sich der Angelegenheit „gleich nach dem EU-Gipfel widmen“.