Außerordentliche Tagung des Parlaments einberufen

Wichtige Entscheidungen in Ausschüssen in Arbeit

Mittwoch, 28. Dezember 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Für gestern Nachmittag waren sowohl der Senat als auch die Abgeordnetenkammer zu einer außerordentlichen Tagung einberufen worden. In Erwartung wichtiger Entscheidungen hinsichtlich der Regierungsbildung wurde in den Ausschüssen gearbeitet. Nachdem Liviu Dragnea (PSD) und Călin Popescu Tăriceanu (ALDE) Präsidenten der Abgeordnetenkammer, beziehungsweise des Senats sind, hat auch die Opposition mehrere Ämter erhalten. Die PNL hat den Vorsitz von acht Ausschüssen übernommen und Traian Băsescu konnte für seine PMP den Vorsitz von zwei Ausschüssen aushandeln. In der Abgeordnetenkammer nimmt die PSD den Vorsitz von 11 Ausschüssen (von 21) wahr, wobei der ehemalige Premier Victor Ponta den Ausschuss für europäische Angelegenheiten leitet und Florin Iordache den Rechtsausschuss. In der Kammer erhielt die PNL den Vorsitz von vier Ausschüssen. Im Senat hat die PSD den Vorsitz von 12 Ausschüssen inne (von insgesamt 22). Senator Traian Băsescu (PMP) musste sich mit dem Vorsitz des Wirtschaftsausschusses zufriedengeben, obwohl er gerne jenen des Ausschusses zur Kontrolle der Nachrichtendienste gehabt hätte. Alina Gorghiu (PNL) ist Mitglied im Rechtsausschuss.