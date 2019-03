„BEGA!“ präsentiert „The Lightning Project“

Blitzlichtshow als blitzschnelle Events quer durch Temeswar

Von: Andreea Oance



Mittwoch, 20. März 2019

Die „Lords of Lightning“ treten jeden Abend in einem „Blitzduell“ gegeneinander an. Foto: BEGA!

Temeswar – Die Ankündigung kommt Montagmorgen, um 10 Uhr, via Facebook: „Die erste Pop-Up-Show der ´BEGA! Lightning´-Eventreihe findet heute, um 20 Uhr, im Studentenviertel, statt“. Die genaue Location wird aber nicht bekannt gegeben. „Die Leute sollen den Ort selbst entdecken“, heißt es seitens der Organisatoren. Jede Show dauert zehn Minuten und wird gleich zwei Mal pro Abend am gleichen Ort, um 20 und um 21 Uhr, vorgeführt.



Das Konzept des „PLAI“-Kulturzentrums ist das Hauptevent auf dem Kulturkalender des Kulturhauptstadtvereins „Timişoara 2021“ und geht nun in eine neue Runde. An gleich fünf Abenden, seit dem 18. und noch bis zum 22. März, wird je eine derartige Show in verschiedenen Stadtteilen vorgestellt. Wie bei der ersten Auflage von „BEGA!“ im Herbst des vergangenen Jahres, geht es dabei um Aufführungen, die infolge einer Zusammenarbeit internationaler Künstler mit der kreativen Gemeinschaft aus Temeswar entstanden sind.



Die Show, die im Laufe dieser Woche vorgestellt wird, ist infolge einer Zusammenarbeit mit den „Lords of Lightning“ aus Großbritannien und „Armies“ aus Rumänien entstanden. Die „Lords of Lightning“-Künstler führen Blitz-Duelle durch. Die Reihe von künstlichen Blitzen erzeugen elektrische Felder von 4 Millionen Volt. Die Künstler tragen einen Kettenanzug aus Edelstahl, der als flexibler Faraday-Käfig, der sie vor der Elektrizität schützt, wirkt. Das Kostüm bietet einen geringen Widerstand gegen elektrischen Strom, so dass die hohe Spannung an der Oberfläche des Kostüms angehalten werden kann, ohne dieses zu durchdringen. Das Projekt von Ovidiu Zimcea, „Armies“, bietet die Musik der Aufführung.



Das „BEGA!“-Konzept nimmt sich vor, die Bega-Ufer attraktiver zu gestalten und dabei die Bürger von Temeswar heranzulocken.