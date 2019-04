Bei Redaktionsschluss

Mittwoch, 24. April 2019

Der Medienverein FunkForum beabsichtigt sein Jahrestreffen 2019 und den üblichen Radiotag in diesem Jahr in der Kleinstadt Busiasch, 30 Kilometer von Temeswar entfernt, zu begehen. Als Termin ist die Zeitspanne 12. – 15. September vorgesehen. Auf dem Programm steht in Premiere ein Seminar in Medienethik, an dem sowohl die Mitglieder des Vereins, als auch Schüler mit Tätigkeit in der deutschsprachigen Presse teilnehmen werden. Fest stehen außerdem ein Treffen mit dem Bürgermeister der Stadt, Sorin Munteanu, Besuche der Holzkirchen aus der Region, Möglichkeiten zur Recherche von Reportagethemen im Kurort Busiasch und auf dem ehemaligen Weinberg der Bakowaer Schwaben, der nach einem Verfall nach der Wende - nun erneut in privater Hand - zu neuem Glanz erweckt wurde.

Kirchweihfest in Alexanderhausen: Treffen im Rathaus, Einladung der Ehrengäste und Tanzunterhaltung sind am 3. Mai ab 12. Uhr zum Kirchweihfest in Alexanderhausen/ Șandra angesagt. Veranstalter ist die Gemeindeverwaltung unter Mitwirkung der banat-schwäbischen Tanzgruppen Billeder Heiderose, Warjascher Spatzen und Hatzfelder Pipatsche, wie der Tanzlehrer Hansi Müller der Banater Zeitung mitteilte.