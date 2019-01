Bilanz der Stadt zu den Schulen

Bau der Kunstschule und von Kinderkrippen wird Wirklichkeit

Donnerstag, 17. Januar 2019

An der Radu-Selejan-Schule sollen heuer umfassende Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgeführt werden. Foto: Bürgermeisteramt Hermannstadt

Hermannstadt – Die Investitionen an den rund 50 Schulen in Hermannstadt/Sibiu setzte das Bürgermeisteramt im Vorjahr fort. An knapp 20 Kindergärten und Schulen konnten 2018 Arbeiten im Gesamtwert von 6,7 Millionen Lei fertiggestellt werden, welche die Erneuerung der Schulwerkstatt des Independenţa-Lyzeums, die Erneuerung zahlreicher Fassaden, die Ausführung der Arbeiten zwecks Erteilung der Brandschutzgenehmigung für mehrere Kindergärten und die Gymnasialschule Nr. 18 oder die Erneuerung der Elektro-, Gas- und Wasserleitungen sowie der Heizungssysteme an mehreren Bildungseinrichtungen umfassten.



Die Investitionen bedeuteten 2018 nicht nur die Erneuerung die Gebäude der Bildungseinrichtungen, sondern auch deren Ausstattung mit Möbeln, Spielgeräten, Computern und Zubehör, verschiedenen in den Küchen notwendigen Geräten oder Maschinen und Werkzeug zur Instandhaltung der Immobilien.



Die 2018 begonnenen Modernisierungen, die im laufenden Jahr ein Ende finden werden, nehmen einen Finanzierungsaufwand in Höhe von knapp 25 Millionen Lei in Anspruch. Den Großteil dieses Betrages, etwas über 20 Millionen Lei, investiert die Stadtverwaltung in den Bau der neuen Kunstschule im Rahmen eines 2018 unterzeichneten Vertrages. Zurzeit wird hierzu die technische Dokumentation zusammengestellt, wonach der Baubeginn zu erteilen ist. Die teilweise Mansardierung der Regina-Maria-Schule, im Wert von 2,7 Millionen Lei ist zu 90 Prozent abgeschlossen und weitere Arbeiten umfassen den Einbau der optischen und akustischen Melder der Brandschutzanlage in der Brukenthalschule sowie die Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen an zwei weiteren Schulhäusern.

Zusätzliche EU-Mittel im Wert von 74,3 Millionen Lei beantragte die Stadtverwaltung 2018 zur Fortsetzung der Modernisierungen an den Bildungseinrichtungen. Dabei nimmt die Verbesserung der Energieeffizienz an den Schulen Nr. 1, 21, Radu Selejan und dem Constantin-Noica-Lyzeum den unterzeichneten Verträgen zufolge 30,2 Millionen Lei in Anspruch und die Erweiterung der Schulen I.L. Caragiale, Nicolae Iorga und Regele Ferdinand 30,6 Millionen Lei.



Weitere Projekte, jeweils im Wert von rund 6,7 Millionen Lei sind die Erneuerung des Internates des Independenţa-Lyzeums sowie der Bau zweier neuer Kinderkrippen im Strand – sowie dem Zieglerviertel.