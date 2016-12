Blaj unterliegt Moskau

Donnerstag, 15. Dezember 2016

Hermannstadt (ADZ) - Im ersten Spiel der Gruppenphase der Volleyball-Champions- League unterlag der rumänische Meister Volei Alba Blaj am Mittwoch dem russischen Spitzenklub Dinamo Moskau. Im „Sports Palace Druzhba” gewannen die Russinnen mit 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:14). Nächster Gegner ist Dinamo Krasnodar am 11. Januar in Hermannstadt/Sibiu.