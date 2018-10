Blasmusik-konzert

Freitag, 26. Oktober 2018

Kronstadt (ADZ) – Zu einem Blasmusikkonzert, das von der „Burzenländer Blaskapelle“ (Dirigent: Vasile Glăvan) bestritten wird, lädt das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt (DFDKK) ein. Das Konzert findet Mittwoch, den 31. Oktober, 19 Uhr, in der Redoute in Kronstadt/Brașov statt. Der Eintritt ist frei. Zur Darbietung gelangen traditionelle Blasmusikstücke (Märsche, Walzer, Polkas), Schlagermelodien und mehrere Potpourris. Das Folkloreensemble „Korona“ (Leitung: Dagmar Cloos) wird als Intermezzo eine Folge siebenbürgisch-sächsischer Volkstänze darbieten. Die Ansage besorgt Kurt Philippi. Partner der Veranstaltung ist das Kulturzentrum „Reduta“. Das Konzert ist gedacht als Ersatz für den traditionellen bunten Abend in der Weberbastei, den das DFDKK jährlich veranstaltet und der heuer aus organisatorischen Gründen ausgefallen ist.