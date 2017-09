Britischer Botschafter im Justizministerium

Freitag, 08. September 2017

Bukarest (ADZ) - Der britische Botschafter Paul Brummell ist am Mittwoch mit Justizminister Tudorel Toader zusammengetroffen. Im Mittelpunkt habe die Zusammenarbeit im Justizwesen gestanden. Sein Land wolle diese enge Kooperation auch nach dem Brexit fortsetzen, so Brummell. Auch die Justizreformen kamen zur Sprache: Rumänien habe in der Vergangenheit enorme Fortschritte gemacht, so der Botschafter. Nun müsse es allein entscheiden, welches Rechtssystem es wolle.