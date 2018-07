Buchmesse am Marktplatz

Von: Dieter Drotleff



Montag, 09. Juli 2018

Kronstadt – Die siebente Auflage der Libris Buch- und Musikmesse am Alten Kronstädter Marktplatz findet zwischen dem 12. - 15. Juli statt. Dabei wird eine Bücherallee organisiert, an der Verkaufsstände der rund einhundert angekündigten Verlage und Musiklabel ihre Neuerscheinungen anbieten werden. Der Kronstädter Libris Verlag widmet die Messe dem 100. Jubiläum der Großen Vereinigung, die heuer am 1. Dezember begangen wird. Treffen mit Autoren und Interpreten sind eingeplant. Konzerte werden die Formation Vama mit Tudor Chirilă sowie Nicu Alifantis, Ducu Bertzi, Magda Puşkaş, Mircea Rusu u.a. bieten.