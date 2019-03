Bürgermeister bestimmt die Kulturbotschafter

Von: Raluca Nelepcu



Montag, 18. März 2019

Der Karikaturist Ștefan Popa Popa´s soll der erste Kulturbotschafter der Stadt Temeswar sein. Foto: privat

Temeswar – Der Karikaturist Ștefan Popa Popa´s soll der erste Kulturbotschafter der Stadt Temeswar/Timișoara sein. Das wünscht sich Bürgermeister Nicolae Robu. In der Stadtratssitzung von Dienstag wurde dieser Titel im Rahmen der Kulturstrategie der Stadt Temeswar 2014 – 2024 genehmigt. Die Stadt wird mehrere solche Kulturbotschafter haben, denn einen ähnlichen Titel verleiht auch der Verein „Temeswar – Kulturhauptstadt Europas 2021“.

Laut Stadtratsbeschluss von Dienstag soll der Bürgermeister die Persönlichkeiten festlegen, die den Titel eines Kulturbotschafters tragen werden. Der erste Vorschlag Nicolae Robus war der Karikaturist Ștefan Popa Popa´s. „Es werden selbstverständlich auch andere sein, aus allen Bereichen der Kultur“, sagte der Bürgermeister. Ștefan Popa Popa´s gehört zu den weltweit besten Karikaturisten. Er schuf die Porträts zahlreicher Persönlichkeiten und ist der einzige, der ein Album aller Päpste erstellte und sich einer besonderen Anerkennung des Vatikans erfreute. Der Temeswarer Karikaturist setzte einen neuen Weltrekord für Ausdauer in seinem Tätigkeitsbereich auf, nachdem er 2772 Farbkarikaturporträts in zehn Tagen und zehn Nächten geschaffen hatte. Mehr als 200 Staatschefs besitzen Karikaturen von Ștefan Popa Popa´s. Seit November 2017 gibt es in Temeswar ein permanentes Popa´s-Museum, in einem Raum der Theresienbastei.

Ștefan Popa Popa´s ist Ehrenbürger von mehr als 20 Städten in Rumänien, aber nicht auch von Temeswar. Seit 2015 ist er Ehrenbürger des Kreises Temesch.