Bürgermeister Pandele ruft zu Etat-Boykott auf

Freitag, 08. Dezember 2017

Bukarest (ADZ) - Florentin Pandele, Bürgermeister von Voluntari und Ehemann der Bukarester Oberbürgermeisterin Gabriela Firea (PSD), hat am Mittwoch alle Bürgermeister des Landes zu einem Boykott des Haushaltsentwurfs der Regierung Tudose aufgerufen. Angesichts der darin enthaltenen drastischen Budgetkürzungen für zahllose Kommunen sollten alle Bürgermeister Druck auf die Parlamentarier ausüben, um eine Verabschiedung des Etat-Entwurfs 2018 in dieser seiner Form zu verhindern, so Pandele.