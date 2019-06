Bukarest kürzt Haushalt im öffentlichen Sektor

Oberbürgermeisterin kündigt massive Einsparungen an

Dienstag, 25. Juni 2019

Bürgermeisterin Gabriela Firea Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Oberbürgermeisterin, Gabriela Firea (PSD), hat weitreichende Kürzungen der Gelder im öffentlichen Sektor angekündigt. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Sozialarbeit. Dem Vorhaben zur Berichtigung des Haushalts entsprechend soll der Etat in Höhe von 6,8 Milliarden Lei um über 600 Millionen Lei gekürzt werden. So sollen beispielsweise bei den Grundgehältern 20 Millionen Lei eingespart werden, Ordnungsämter und Behörden der nationalen Sicherheit müssen mit Einbußen von über 8 Millionen Lei rechnen, das Bildungswesen sieht sich mit Streichung von über 35 Millionen Lei konfrontiert und die Bereiche Kultur, Erholung und Religion müssen Verknappungen in Höhe von über 90 Millionen Lei hinnehmen. Firea ließ auf Facebook verlauten, ihre Warnungen hinsichtlich der desaströsen Haushaltssituation seien monatelang ignoriert worden.



Der Abgeordnete Nicușor Dan bezichtigte Firea indessen der Lüge. So sei keineswegs einzig die Regierung für die Finanzlage verantwortlich und die geplanten Einsparungen würden nicht ausreichen, um die Stadt vor dem Bankrott zu bewahren.