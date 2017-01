Bukarest: Pkw wegen Schneeräumung abgeschleppt

Mittwoch, 18. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Fahrzeuge, die in Bukarest der Schneeräumung oder den öffentlichen Verkehrsmitteln im Weg stehen, werden von der Straßenverwaltung abgeschleppt, warnte Oberbürgermeisterin Gabriela Firea am Montag. In den letzten Tagen waren die Schneeräumungsfahrzeuge häufig von am Fahrwegrand geparkten Pkw behindert worden, während viele Menschen über dreiste Falschparker, einschließlich in öffentlichen Haltestellen, klagten. Firea erinnerte daran, dass das Abschleppgesetz inzwischen wieder in Kraft ist.