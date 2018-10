Bukarester Börse bremst Wachstum ab, bleibt unter internationaler Beobachtung zur Neubewertung

Ein Rückblick auf den Handel an der Bukarester Wertpapierbörse

Von: Markus Kleininger



Dienstag, 02. Oktober 2018

Die Bukarester Börse bremste das in der Vorwoche eingesetzte Wachstum stark ab. Noch schlossen die meisten Indizes mit Gewinnen – der Finanzwerte-Index blieb dem Abwärtstrend der vergangenen Wochen treu – doch lagen die Gewinne im Durchschnitt bei 0,45 Prozent. Der BET legte auf Wochensicht 0,36 Prozent zu, der BETPlus zog gleich mit einem Zuwachs von ebenfalls 0,36 Prozent. Der ROTX legte auf Wochensicht 0,4 Prozent zu und der Energiewerte-Index führte mit einem Plus von fast 0,7 Prozent die Liste der Indizes an. Der Finanzwerte-Index BET-NG verlor im selben Zeitraum 0,97 Prozent und fiel somit unter die 37.000-Punkte-Marke.



Umsatzentwicklung und Kapitalisierung



Umsatzmäßig lag die vergangene Handelswoche noch unter dem Stand von vor zwei Wochen. Hatte der Umsatz in der Vorwoche noch 33 Prozent zugelegt auf umgerechnet 57,14 Millionen Euro, so fiel der Umsatz in der vergangenen Woche um 35,3 Prozent und unterbot den Zuwachs der Vorwoche. Der Umsatz mit Aktien betrug in der vergangenen Handelswoche 171,95 Millionen Lei (36,89 Millionen Euro), was einem Tagesdurchschnitt von 34,4 Millionen Lei (7,38 Millionen Euro) entspricht. Die Marktkapitalisierung ging auf Wochensicht wieder etwas zurück. Im Gegensatz zu dem Plus von 0,27 Prozent der Vorwoche, ging der Wert aller gehandelten Aktien in der vergangenen Handelswoche um 0,1 Prozent zurück.



Aktien im Überblick



30 Emittenten registrierten Kursrückgänge für ihre Aktien, denen standen 17 Emittenten gegenüber, die sich über Kurszuwächse gefreut haben. Die höchsten Wochengewinne konnten das Bauunternehmen Impact Contractor & Developer (IMP, 0,95 Lei, ISIN ROIMPCACNOR0) – plus 3,26 Prozent – und die beiden Energiewerte Romgaz (SNG, 33,75 Lei, ISIN ROSNGNACNOR3) und Electrica (EL, 10,52 Lei, ISIN ROELECACNOR5) verzeichnen – mit Zuwächsen von 3,21 beziehungsweise 2,53 Prozent.



Andererseits litten zwei SIF-Investmentgesellschaften – SIF Transilvania (SIF3, 0,207 Lei, ISIN ROSIFCACNOR8) und SIF Moldova (SIF2, 1,21 Lei, ISIN ROSIFBACNOR0) – und der Gesundheitsdienstleister MedLife (M, 26,8 Lei, ISIN ROMEDLACNOR6) unter Kursschwund: minus 2,13 Prozent, minus 6,2 Prozent beziehungsweise minus 2,19 Prozent.



Auch die beiden Neuankömmlinge im BET, Sphera Franchise Group (SFG, 24,5 Lei, ISIN ROSFGPACNOR4) und Purcari Wineries (WINE, 18,3 Lei, ISIN CY0107600716) fühlten sich in der neuen Position erst einmal nicht besonders gut. SFG-Papiere verloren auf Wochensicht zwei Prozent, WINE-Aktien 1,8 Prozent. Die beiden Aktien sind seit Anfang vergangener Woche in den BET aufgenommen worden, wo sie nebst anderen sogenannten Blue Chips wie OMV Petrom (SNP, 0,3625 Lei, ISIN ROSNPPACNOR9) oder Transgaz (TGN, 352 Lei, ISIN ROTGNTACNOR8) im Hauptindex des rumänischen Aktienmarktes abgebildet sind.



Börse bleibt unter Beobachtung



Die Entwicklung der Aktien des Börsenbetreibers Bursa de Valori București (BVB, 25 Lei, ISIN ROBVBAACNOR0) dürfte kurzfristig interessant werden. Das Unternehmen kauft gerade eigene Aktien im Wert von bis zu einer Million Lei auf. Das ist allerdings nicht viel, gemessen am aktuellen Marktwert von 201,2 Millionen Lei (rund 43,5 Millionen Euro). Dennoch hat die Aktie noch Luft nach oben, da sie sich seit Jahresbeginn um etwa 9 Prozent verbilligt hat, während der Hauptindex BET im gleichen Zeitraum um mehr als 7 Prozent gestiegen ist. Ebenfalls interessant dürfte auch die Entscheidung des Index-Betreibers FTSE Russell von vergangener Woche sein, den rumänischen Aktienmarkt weiterhin hinsichtlich einer zukünftigen Klassifizierung als aufsteigenden Markt unter Beobachtung zu halten. Derzeit gilt der Bukarester Aktienmarkt als Grenzmarkt für internationale Anleger. Ein Aufstieg zum „Emerging Market“ dürfte die Sichtbarkeit des Marktes bei finanzstarken institutionellen Anlegern verbessern.



Devisen



Erstmals seit Wochen entwickeln sich beide Leitwährungen Euro und US-Dollar im Verhältnis zum rumänischen Leu in die gleiche Richtung. Dabei verließ den Leu anscheinend die Kraft, denn er verlor sowohl gegenüber dem Euro als auch gegenüber der US-amerikanischen Währung an Wert. Dabei konnte der US-Dollar eine momentane Stärke an den internationalen Märkten ausspielen, sodass er gegenüber dem Leu satte 1,75 Prozent zulegte und somit gut über die 4-Lei-Marke kletterte. Gestern startete der US-Dollar bei 4,021 Lei. Der Euro wurde mit 4,6637 Lei bewertet, was einen Zuwachs um 0,17 Prozent im Vergleich zur Vorwoche bedeutet.



