Bundeskanzlerin telefoniert mit Staatschef

Dienstag, 31. Januar 2017

Bukarest (ADZ) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Staatschef Klaus Johannis telefonisch ihrer „vollen Unterstützung bei der konsequenten Fortsetzung des Anti-Korruptionskurses“ versichert – eine „Aufweichung der Korruptionsbekämpfung und Relativierung des Rechtsstaats“ wären ein völlig falsches Signal. Merkel habe Johannis zudem für die ausgezeichneten bilateralen Beziehungen und die enge Zusammenarbeit in europapolitischen Fragen gedankt, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Freitag mit. Die rumänische Präsidentschaft verlautete, der Staatschef habe der Bundeskanzlerin sein Engagement in der „Korruptionsbekämpfung zwecks Konsolidierung einer gereiften Demokratie“ zugesichert.