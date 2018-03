Casino wurde Veranstaltungszentrum

Von: Ralf Sudrigian



Sonntag, 11. März 2018

Kronstadt - „Q-Events Center” heißt das neuste Veranstaltungszentrum von Kronstadt/Brașov. Es liegt in der Bukarester Straße 229 A, im Dârste-Viertel, aber nicht direkt in einer Wohngegend, so dass man da ungestört feiern kann. Das sei, neben den rund 70 Parkplätzen auch einer der Pluspunkte dieses Angebots, sagte Șerbana Hadji Dai bei einer Begegnung mit Pressevertretern bei der Kronstädter Industrie- und Handelskammer. In einer Stadt wie Kronstadt gäbe es eine genügend große Nachfrage für die Veranstaltung besonderer Feiern - von Familien- und Betriebsfeiern bis zum traditionellen Abschlussball von Lyzeums- oder Gymnasiumsschülern oder Produktvorstellungen. Dafür steht eine Nutzfläche von über 1200 Quadratmetern zur Verfügung einschließlich zwei Säle, wo bis zu 700 Gästen sich wohlfühlen können. Hinzu kommt ein zusätzlicher Raum, wo sich die Kinder aufhalten und unterhalten können, was ihren Eltern mehr Komfort und Bewegungsfreiheit bietet.

Das Zentrum verfügt über eine eigene Küche und möchte über günstige Preis-Leistungs-Angebote sich an verschiedene Kundenkreise und -erwartungen anpassen. Die Gesamtinvestitionen für die Ausstattung des ehemaligen Casino-Vesuvius der Unternehmen die aus dem Hotellerie-Bereich kommen, belaufen sich auf rund 200.000 Euro.