Cernavodă: Block 2 wurde abgekoppelt

Freitag, 30. März 2018

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstagmorgen wurde Block 2 des Kernkraftwerks Cernavodă automatisch vom Nationalen Energiesystem abgekoppelt, als Folge einer Fehlfunktion in der Elektrik, erklärt Nuclearelectrica. Diese betrifft den klassischen Steuerungsteil, nicht den nuklearen, es besteht kein Zusammenhang mit der erst am Sonntag erfolgten Drosselung von Block 2. Die automatische Abkoppelung des Reaktors ist eine im Sicherheitssystem vorgesehene Maßnahme für bestimmte Situationen und stellt keine Bedrohung für Mensch oder Umwelt dar.