CFR Klausenburg auf Meisterkurs

Montag, 22. April 2019

Klausenburg (ADZ) – Einen bitteren Rückschlag im Kampf um die rumänische Meisterschaft musste FCSB am Sonntagabend hinnehmen. Beim FC Viitorul kamen die Bukarester nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Harlem Gnohéré hatte die Gäste im ausverkauften Stadion in Ovidiu in Führung gebracht, doch ausgerechnet Ianis Hagi traf in der 80. Minute zum Ausgleich. Unter dem Woche hatte FCSB-Patron Gigi Becali drei Millionen Euro für die Verpflichtung des 20-Jährigen geboten. Dass Hagi den Verein im Sommer verlässt ist absehbar, nur sein Ziel ist noch unklar. „Es ist wahr, dass es Angebote aus Spanien, Italien und Belgien gibt, aus allen Ländern. Er ist sehr umworben, es gibt überall ein Interesse. Wir haben noch eineinhalb Monate und werden sehen, was wir machen. Es kommt auch darauf an, wie schnell die Klubs handeln, die ihn verpflichten wollen. Ich sage, er geht im Sommer“, erklärte Gheorghe Hagi gegenüber „Digi Sport“.



Tabellenführer CFR Klausenburg gewann bereits am Samstagabend mit 1:0 (1:0) bei Sepsi OSK in Sankt Georgen. Das Tor des Tages erzielte der wieder genesene George Țucudean bereits in der 24. Minute nach einer flachen Hereingabe von Cristian Manea. Für den amtierenden Meister war es in dieser Saison bereits das achtzehnte Spiel ohne Gegentor. Vier Spieltage vor dem Ende führen die Klausenburger die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung an.



Am Freitag gewann zudem CS Universitatea Craiova mit 1:0 (0:0) bei AFC Astra. Das Tor erzielte Valentin Mihăilă in der 68. Spielminute.



In der Abstiegsrunde endeten die beiden bisher ausgetragenen Spiele lediglich Unentschieden. Der FC Hermannstadt trennte sich am Freitag mit 1:1 (1:1) von Voluntari und Gaz Metan Mediasch am Sonntag mit 0:0 von Dunărea Călărași.



Unterdessen hat der Fußballverband, auf Vorschlag des Ligaverbandes, die Lizenzkriterien für die erste Liga verschärft. Sie sollen verhindern, dass Vereine ohne geeignetes Stadion für die höchste Spielklasse zugelassen werden.