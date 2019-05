CFR Klausenburg gewinnt rumänische Meisterschaft

Montag, 13. Mai 2019

Klausenburg - Ein Tor hat CFR Klausenburg am Sonntagabend gegen Universitatea Craiova gereicht, um vorzeitig den Gewinn der rumänischen Meisterschaft feiern zu können. Emmanuel Culio verwandelte in der zwölften Minute einen Strafstoß zum einzigen Tor des Tages. Zuvor hatte Abwehrspieler Renato Kelic seinen Gegenspieler Adrian Păun zu Fall gebracht. In einer schwachen Begegnung fanden die Gäste erst nach dem Seitenwechsel ins Spiel. In der 55. Minute parierte Giedrius Arlauskis einen Kopfball von Carlos Fortes auf der Linie und in der dritten Minute der Nachspielzeit setzte Kelic einen Kopfball knapp neben das Tor.



Für CFR Klausenburg war es der fünfte Meistertitel der Vereinsgeschichte und der zweite in Folge. In den bisher ausgetragenen 35 Spielen musste die Mannschaft nur 19 Gegentore hinnehmen. Den zweiten Platz hat sich FCSB durch einen souveränen 5:1-Sieg bei Sepsi OSK gesichert. Für die Bukarester trafen Adrian Hora (6.), Mihai Roman (10.), Florinel Coman (46., 50.) und Raul Rusescu (80./Elfmeter). Den Ehrentreffer erzielte Joseph Mensah (74.).



Sepsi OSK konnte in der Meisterrunde in neun Spielen erst einen Punkt einfahren. Am letzten Spieltag gastiert die Mannschaft beim AFC Astra. Beide Clubs waren den vier Top-Teams nicht gewachsen.



In der Abstiegsrunde feierte der FC Hermannstadt seinen ersten Sieg und steht wieder auf dem Relegationsplatz. Vor 4000 Zuschauern erzielte Ștefan Blănaru (33.) das Tor des Tages. Es war das erste Spiel der Mannschaft von Vasile Miriuță, welches in Hermannstadt ausgetragen wurde.



Die beiden Konkurrenten im Abstiegskampf, FC Voluntari und Dunărea Călărași verloren ihre Auswärtsspiele beim FC Botoșani (2:0) und Politehnica Iași (4:0). Chiajna hat nun bereits sechs Punkte Rückstand auf die Hermannstädter.

Im Spitzenspiel der Abstiegsrunde siegte Dinamo Bukarest durch zwei Tore von Mattia Montini gegen Gaz Metan Mediasch. (mm)