Chirițoiu: Kaum Wettbewerb am Treibstoffmarkt

Samstag, 06. April 2019

Bukarest (ADZ) - Der Vorsitzende der Wettbewerbsbehörde, Bogdan Chirițoiu, hat am Donnerstag für die Nachrichtenagentur Agerpres erklärt, dass ein Bericht bezüglich des Treibstoffmarktes in der Endausfertigung liege und aufzeige, dass auf diesem Markt keine Struktur bestehe, die dem Wettbewerb zugeneigt sei. Es seien einige große Teilnehmer aktiv, einer von diesen kontrolliere die Hälfte des Marktes und aufgrund dieses Ungleichgewichtes könne dieser Akteur die Preise vorgeben, wonach die anderen sich anpassen. Die Untersuchung, die nicht auf Sanktionen abziele, solle in wenigen Wochen veröffentlicht werden, so der Chef des Kartellamtes.



Chiri]oiu fügte auch hinzu, dass die Treibstoffpreise in Rumänien im EU-Vergleich aufgrund geringerer Steuern unter den niedrigsten liegen. Rechne man die Abgaben heraus sei der Preis leicht über dem EU-Durchschnitt.