Chormusik englischer Prägung in Siebenbürgen

Knaben- und Jugendchor aus Großbritannien besucht Rumänien in der Passionszeit

Von: Klaus Philippi



Freitag, 12. April 2019

Hermannstadt – Auf Einladung des Kreativen Verbandes der Musikinterpreten Rumäniens (Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România, UCIMR) unternehmen die vereinigten Chöre des Jesus College Cambridge (Großbritannien) an den Tagen rund um den Palmsonntag im christlichen Festkalender der Westkirche eine Konzertreise in die siebenbürgischen Städte Mediasch, Kronstadt/Braşov, Birthälm/Biertan und Hermannstadt/Sibiu.



Die Leitung der Aufführungen hauptsächlich geistlichen Repertoires bestreitet Dirigent Richard Pinel, der an der Orgel von den instrumental begabten Chorstipendiaten David Rees und Jason Richards unterstützt wird. In der evangelischen Johanniskirche Hermannstadt erklingen am heutigen Freitag, dem 12. April, um 19 Uhr die ersten Akkorde der Gastspielreise des gemischten Knaben- und Jugendchores der englischen Universitätsstadt Cambridge, dessen Anfänge in das 15. Jahrhundert zurückreichen.



Der Ausklang der viertägigen Tournee findet am Montag, dem 15. April, um 18 Uhr in der evangelischen Margarethenkirche Mediasch statt. Samstag, am 13. April, ist dieselbe Chorvereinigung um 18 Uhr in der Kirchenburg Birthälm zu erleben. Auf dem siebenbürgischen Reiseplan des Jesus College Cambridge Choir steht nicht zuletzt ein Auftritt in der Aula der Transilvania-Universität Kronstadt am Sonntag, dem 14. April, um 18 Uhr. Der Eintritt zu allen angeführten Konzerten ist frei.