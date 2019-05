Ciolacu neuer Vorsitzender der Abgeordnetenkammer

Victor Pontas Partei mit eigener Fraktion

Freitag, 31. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - Der neue Präsident der Abgeordnetenkammer und damit Nachfolger von Liviu Dragnea für dieses Amt ist Marcel Ciolacu. Die Wahl zur Besetzung des vakanten Amtes erfolgte am Mittwoch. Insgesamt sind drei Kandidaten vorgeschlagen worden. Ciolacu (PSD) hat 172 Stimmen für sich gewinnen können, Raluca Turcan (von PNL, USR und PMP unterstützt) 100 Stimmen und für Kelemen Hunor (UDMR) haben 20 Abgeordnete gestimmt. Elf Stimmen sind für ungültig erklärt worden. Ciolacu hatte ab dem Jahr 2002 das Amt des Stadtrates sowie das des interimistischen Präfekten in Buzău innegehabt, 2013 ist er vom damaligen Premierminister Victor Ponta in das Amt des Sonderberaters gehoben worden, worauf er 2014 das Amt des Sekretärs der Abgeordnetenkammer übernommen hat.



Ebenfalls am Mittwoch hat die Abgeordnetenkammer die Gründung einer Fraktion von unabhängigen Abgeordneten, Pro Europa, gebilligt. Der Fraktion gehören die Mitglieder der von Victor Ponta geleiteten Partei Pro România an. Ponta ist der Fraktionsvorsitzende, seine Stellvertreter sind Mihai Tudose und Daniel Constantin, während Gabriela Podaşcă Sekretärin ist.