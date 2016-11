Cioloş für mehrjährigen Staatshaushalt

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Premier Dacian Cioloş, der sich an einer Beratung mit den Parlamentskandidaten der Union Rettet Rumänien (USR) beteiligt hat, betonte bei dieser Gelegenheit, dass die Verfassung so geändert werden müsste, dass zumindest in zwei Bereichen – Bildung und Gesundheit – mehrjährige Haushaltsbestimmungen vorgesehen werden. Er halte es für wichtig, dass die Reformen, die sein Kabinett begonnen hat, fortgesetzt werden. USR-Vorsitzender Nicuşor Dan unterstrich erneut, dass sich seine Formation Dacian Cioloş als künftigen Premier wünscht.