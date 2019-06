Cioloș kandidiert für Fraktionsvorsitz bei RE

Mittwoch, 19. Juni 2019

Ex-Premier Dacian Cioloș Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Der Parteivorsitzende der PLUS, Dacian Cioloș, hat angekündigt, für den Fraktionsvorsitz des neu gegründeten Parteienverbundes im Europaparlament Renew Europe (RE) kandidieren zu wollen. Cioloș kann sich gute Chancen für die Position ausrechnen, nachdem die bisherige Favoritin auf den Posten, die ehemalige Europaministerin Nathalie Loiseau, in einem Gespräch mit Journalisten über einige Europaparlamentarier hergezogen war.



So soll sie den bis dato amtierenden Fraktionschef, Guy Verhofstadt, einen „frustrierten Mann alter Prägung“ genannt haben. Über die FDP-Spitzenkandidatin, Nicola Beer, soll Loiseau gesagt haben, diese führe sich vom „hohen Ross ihrer fünf Prozent herab wie eine Deutsche im EU-Parlament auf.“ Nach der Veröffentlichung verzichtete Loiseau auf die Kandidatur. Cioloș kündigte indes an, ungeachtet seiner Ambitionen im EU-Parlament auch in Rumänien weiterhin politisch aktiv zu bleiben, um nächstes Jahr an die Regierung zu gelangen.