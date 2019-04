Clinceni seit 12 Spielen ungeschlagen

2. Liga: Petrolul und Snagov entfernen sich von Relegationsplatz

Montag, 15. April 2019

Hermannstadt (ADZ) - Im Kampf um den Aufstieg in die 1. Liga mussten Sportul Snagov und Petrolul Ploiești erneut Rückschläge einstecken. Während Snagov bei CS Balotești nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam, verlor Petrolul bei Luceafărul Großwardein mit 3:1. Beide Mannschaften trennen nun bereits drei bzw. vier Punkte vom Relegationsplatz. Diesen hält weiter Universitatea Klausenburg, die gegen Farul Konstanza mit 2:1 gewannen. Einen knappen 1:0-Sieg sicherte sich Chindia Târgoviște gegen ACS Temeswar. Tabellenführer Academica Clinceni siegte mit 2:0 bei Pandurii Târgu Jiu und ist nun seit zwölf Spielen ungeschlagen.



Am Tabellenende steht weiter Dacia Unirea Brăila, der in Temeswar eine deutliche 4:0-Niederlage hinnehmen musste. Die Tore für Politehnica erzielten Cristian Ene, Alin Manea, Adrian Bedea und Alexandru Cherecheș alle bereits in der ersten Halbzeit. Während Brăila weiter die „Rote Laterne“ hält, hat Politehnica Temeswar nun fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Abstiegsplatz. Diesen hält weiter Daco-Getica Bukarest, die in Bacău mit 1:2 unterlagen. Aerostar konnte mit diesem ersten Sieg nach fünf Niederlagen in Serie bis auf einen Punkt an die Bukarester heranrücken. Den letzten Nicht-Abstiegsplatz hält Farul Konstanza.



Bereits seit zwölf Spielen auf einen Sieg wartet der ACS Energeticanul. Im Heimspiel gegen Ripensia Temeswar unterlag die Mannschaft durch ein spätes Tor von Octavian Drăghici mit 2:3. Mit diesem Sieg sollte Ripensia sich der Abstiegssorgen langsam entledigt haben. Die Mannschaft trennen nur noch drei Punkte vom achten Tabellenplatz, den momentan UTA Arad hält. Bei Metaloglobus Bukarest musste die „Alte Dame“ eine 3:0-Niederlage hinnehmen.



1. Clinceni (70 Punkte), 2. Târgoviște (66), 3. Klausenburg (63), 4. Snagov (60), 5. Ploiești (59), 9. Ripensia (39), 10. Großwardein (37), 11. Metaloglobus (37), 12. Politehnica (35), 13. Târgu Jiu (34) 14. Energeticanul (33), 15. Konstanza (33), 16. Daco-Getica (30), 17. Bacău (29), 18. Balotești (23), 19. ACS Temeswar (22), 20. Brăila (19).