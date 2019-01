Crețu könnte für Ponta-Partei antreten

Dienstag, 15. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Die amtierende EU-Kommissarin für Regionalpolitik, Corina Crețu, könnte bei der Europawahl vom Mai für die Kleinpartei „Pro Romania“ des früheren Premierministers Victor Ponta antreten. Wie die langjährige Sozialdemokratin am Wochenende in einem TV-Gespräch sagte, ist Pontas Partei die einzige, die ihr bisher einen Listenplatz angeboten hat. Sie würde gerne wieder bei der Europawahl antreten und werde sich Pontas Angebot daher überlegen. Zwar sei sie „kein Mensch, der mit Leichtigkeit aus einem Boot ins andere hüpft“, doch sei sie in ihrer eigenen Partei allem Anschein nach „nicht mehr erwünscht“, so Crețu.