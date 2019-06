CSM gibt Staatsanwalt Bogdan Pîrlog grünes Licht

Donnerstag, 06. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Der Militärstaatsanwalt Bogdan Pîrlog wurde am Dienstag vom Justizrat (CSM) zugelassen, für das Amt des Vorsitzenden der Sonderstaatsanwaltschaft für Justizstraftaten (SIIJ) zu kandidieren. Pîrlog, der der Öffentlichkeit vor allem aufgrund seiner Ermittlungen gegen die bei den Massenprotesten vom 10. August 2018 eingesetzten Ordnungskräfte bekannt ist, war zuvor vom Justizrat (CSM) aufgrund seines angeblich unzureichenden Dienstalters abgewiesen worden. Der Staatsanwalt sieht sich seit seiner Beteiligung an den Ermittlungen zu den brutalen Ereignissen rund um die Großdemonstrationen immer wieder mit Schikanen konfrontiert. So hatte unter anderem die Gerichtsinspektion ein Disziplinarverfahren gegen Pîrlog eingeleitet, bei der der Vorwurf lautete, er habe sich am Tag der Massendemonstration am Victoriei-Platz aufgehalten – „trotz fehlender Indizien für eine mögliche Straftat“. Als oberstes Ziel gab Pîrlog bei seiner Kandidatur die Auflösung der SIJJ aus – der Abteilung, für deren Chefposten er sich bewirbt.