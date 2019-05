Dăncilă reist zu Timmermans nach Brüssel

Donnerstag, 30. Mai 2019

Interims-PSD-Chefin und Premierministerin Viorica Dăncilă. Foto: Regierung

Bukarest (ADZ) - Viorica Dăncilă will kommende Woche in Brüssel mit dem Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, und Serghei Stanishev, dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE), über die Situation der PSD im Rahmen der SPE diskutieren. Stanishev hatte Anfang April gesagt, dass die SPE es in Betracht zieht, die Beziehungen mit der PSD zwischenzeitlich zu beenden, falls die rumänische Regierung ihren rechtsstaatlichen Verpflichtungen nicht nachkommt und die Empfehlungen der EU-Kommission nicht befolgt. Dăncilă bezeichnet die Kritik seitens der EU als auf Fehlinformationen beruhend.