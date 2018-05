Dăncilă: „Wir bauen Demokratie... ähh... Bürokratie ab“

Samstag, 26. Mai 2018

Bukarest (ADZ) - Regierungschefin Viorica Dăncilă (PSD) ist am Donnerstag zu Beginn der wöchentlichen Regierungssitzung ein Riesenversprecher unterlaufen – im Übrigen nicht der erste der rhetorisch weniger begabten Politikerin. So sagte Dăncilă bezüglich einer von der Exekutive zu verabschiedenden Gesetzesvorlage, „wir bauen damit die Demokratie .. ähhh … Bürokratie ab“. Wohl eingedenk der Kritik des Staatsoberhauptes, der wenige Stunden davor das Schneckentempo beim Bau von Fernverkehrsstraßen gerügt hatte, kündigte Dăncilă zudem den Bau von gleich drei Autobahnen durch öffentlich-private Partnerschaften an.