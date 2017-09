Das Schuljahr 2017/18 beginnt früher

Bildungsministerium gibt Struktur bekannt

Mittwoch, 06. September 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Bekanntlich beginnt das Schuljahr 2017/18 nicht am 15., sondern schon am 11. September. Das erste Semester (18 Wochen) dauert bis zum 2. Februar 2018. Das zweite Semester (17 Wochen) ist vom 12. Februar 2018 bis zum 15. Juni 2018 angesetzt. Winterferien sind vom 23. Dezember 2017 bis zum 14. Januar 2018 geplant, Zwischensemesterferien 3. - 11. Februar 2018, Frühjahrsferien 31. März – 10. April 2018, Sommerferien 16. Juni – 9. September 2018. Der frühere Beginn des Schuljahrs wird also beibehalten. Für die Grundschulen und die Vorschulklassen gibt es noch die zusätzlichen Ferien vom 28. Oktober bis zum 5. November 2017. Das Programm „Schule anders“ (fünf aufeinanderfolgende Schultage) wird auch diesmal von den Schulen selber festgelegt, und zwar in der Zeitspanne 2. Oktober 2017 – 31. Mai 2018.