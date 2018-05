DFDB unterzeichnet Kooperation mit der TU

Mittwoch, 02. Mai 2018

Der DFDB-Vorsitzende Dr. Johann Fernbach (im Bild links) erwähnte seinerseits die sich bietenden Kooperationsmöglichkeiten. „Ich wünsche mir auch eine Neuauflage der Kultur- und Wirtschaftstage in Temeswar“, so der DFDB-Vorsitzende.

Einen Partnerschaftsvertrag unterzeichneten vor Kurzem die Fakultät für Kommunikationswissenschaften an der TU Politehnica in Temeswar und das Demokratische Forum der Deutschen im Banat. Der Dekan der Fakultät, Prof. Dr. Daniel Dejica-Carțiș (rechts im Bild), wies darauf hin, dass diese Unterzeichnung eine logische Folge der guten Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen ist. Es sei ein Aspekt, „der uns ehrt und der den Ausbau unserer Zusammenarbeit fördert“, schrieb er ins Ehrenbuch des Forums.

Daniel Dejica-Carțiș erwähnte in seiner Ansprache die Notwendigkeit einer Kooperation mit den deutschsprachigen Institutionen, das Reservoir für die TU und die Fakultät, das die deutschen Schulen bieten und die Tatsache, dass die Hochschullehrerin Ana Maria Dascălu-Romițan, ein wichtiges Bindeglied zwischen Forum und TU ist. Nicht zuletzt sei die TU schon aufgrund der vielen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum in der Region an einer Kooperation mit der deutschen Gemeinschaft interessiert.(st)