DFDR-Abgeordneter Ganț: Erklärung gegen antisemitische Handlungen im Parlament

Donnerstag, 11. April 2019

Das DFDR verurteilt mit aller Entschiedenheit die in letzter Zeit verübten antisemitischen Angriffe und fordert die staatlichen Behörden auf, die Täter zu bestrafen und dergleichen Handlungen vorzubeugen. Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț hat gestern dazu im Parlament eine politische Erklärung verlesen, die auszugsweise wiedergegeben wird: „Die antisemitischen Angriffe haben in letzter Zeit leider zugenommen. Es ist verurteilenswert, dass eine Firma in Prahova die abscheuliche Losung „Arbeit macht frei!” verwendet hat, die sich über dem Eingang in das Exterminationslager in Auschwitz befand, wo über 1.100.000 Juden während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. Eine andere Firma hat in einer Werbung das Bild Adolf Hitlers verwendet, des größten Kriminellen in der Geschichte der Menschheit, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen.



Einige Verbrecher haben den jüdischen Friedhof in Huși verwüstet und 70 Grabsteine sowie das Totenhaus zerstört. Als wären der Untaten nicht genug, wurden nun auch schriftliche Drohungen an Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in Rumänien geschickt. Diese Taten werden in der gültigen rumänischen Gesetzgebung als Straftaten betrachtet.



Als Abgeordneter Rumäniens, als Vertreter der deutschen Minderheit, verurteile ich diese Taten und fordere alle politischen und juristischen Behörden auf, gegen sie entschieden vorzugehen. Desgleichen verlange ich vom Innenministerium und der zuständigen Justizbehörde, die Fälle rasch zu lösen, die Täter zu identifizieren und dem Gericht zu überstellen.“